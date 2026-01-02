Ufficiale Il Borussia Mönchengladbach chiude per Takai: il giapponese arriva in prestito dal Tottenham

Il Borussia Mönchengladbach ha ufficializzato l’arrivo di Kota Takai, difensore centrale prelevato in prestito dal Tottenham Hotspur fino al 30 giugno 2026. Il nazionale giapponese, classe 2004, ha già raggiunto la squadra nel ritiro di Belek, dove nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

“Kota è un difensore centrale alto, fisicamente forte e anche molto veloce”, ha dichiarato il responsabile sportivo Rouven Schröder. “Ha le carte in regola per aiutarci nell'immediato futuro. Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo numero 14”.

Nato a Yokohama, Takai è approdato al Tottenham nell’estate del 2025 dopo essersi messo in mostra in patria con il Kawasaki Frontale. Il suo debutto tra i professionisti risale alla primavera del 2022, quando aveva appena 17 anni. Dal 2023 è diventato un titolare fisso della prima squadra, affermandosi come uno dei punti di riferimento del reparto difensivo. Con il club giapponese ha totalizzato 81 presenze ufficiali, contribuendo alla vittoria della Coppa dell’Imperatore 2023 e della Supercoppa giapponese 2024. Le sue prestazioni gli sono valse anche il premio di “Miglior Giovane Giocatore” della J-League nel 2024. Takai ha inoltre vestito la maglia del Giappone in diverse selezioni giovanili, debuttando con la nazionale maggiore nel settembre 2024. Finora ha collezionato quattro presenze con i Samurai Blue.