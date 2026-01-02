Semenyo ad un passo dal City? Iraola frena: "Domani giocherà e non sarà l'ultima"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il Bournemouth e l'Arsenal, il tecnico delle Cherries Andoni Iraola ha parlato di Antoine Semenyo il cui futuro sembra ormai destinato ad essere con in dosso la maglia del Manchester City: "Sabato Semenyo giohcerà, sì. Se sarà la sua ultima gara con noi? No, no. Credo che l'idea sia almeno quella di renderlo disponibile per queste due partite che abbiamo in un arco di tempo molto breve. Spero che possa restare qui più a lungo, ma non so cosa succederà. Non c'è nulla di firmato. Ci sono delle conversazioni, ma non c'è nulla di firmato. Antoine è un nostro giocatore e spero che possiamo tenerlo per molto tempo".

Qual è l'umore attuale di Semenyo?

"Sta giocando molto bene. Sta facendo le cose giuste. È un professionista di alto livello, un ragazzo di alto livello. Vuole aiutare la squadra, vuole aiutare i suoi compagni e non ho dubbi al riguardo. Se vuole andarsene? Dovete chiederlo a lui. Non lo so. Penso che Antoine si stia comportando davvero bene. C'è molto rumore intorno a lui e si sta comportando da professionista di alto livello e sono sicuro che lo sarà fino all'ultimo giorno".

Come lo sostituirà se dovesse partire?

"Tutti devono dare il massimo. Se perdiamo Antoine, sarà un duro colpo, ma bisogna andare avanti. Nel calcio è così. Se lo perderemo è perché il club è d'accordo che sia un buon affare per il club".