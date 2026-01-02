L'agente del calciatore ferito a Crans-Montana: "È un ingiustizia, è nel fiore degli anni"

Tra i 115 feriti causati dal grave incendio che ha colpito il bar Le Constellation a Crans-Montana, nel cantone svizzero del Vallese, c’è anche un giovane giocatore della Ligue 1. Si tratta di Tahirys Dos Santos, 19 anni, centrocampista mancino in forza al Metz con la formula del prestito, società che ha reso nota ufficialmente la notizia.

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'agente del ragazzo Christophe Hutteau, ha raccontato le circostanze che hanno portato il giovane giocatore a trovarsi in Svizzera durante il tragico incendio: "Sapevo che Tahirys stava trascorrendo le vacanze a Crans-Montana; era ospite di amici che possiedono uno chalet. La mattina del 31 dicembre mi ha chiamato per dirmi che stava lavorando duramente a livello fisico, che il suo obiettivo per la seconda metà della stagione era quello di entrare a far parte a titolo definitivo della prima squadra e che stava facendo tutto il necessario per tornare al top della forma".

Per il suo agente, la situazione è particolarmente crudele, visti i grandi obiettivi personali che il difensore diciannovenne si era prefissato per la seconda metà della stagione: "È un ragazzo di 19 anni, nel fiore degli anni, che aveva appena fatto la sua prima apparizione nella squadra professionistica in Coppa di Francia. Tutto stava andando magnificamente bene ed era una ricompensa per la sua grande professionalità. C'è un senso di ingiustizia".