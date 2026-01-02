Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Espanyol, il tecnico Gonzalez: "Se l'arbitro ci favorisce con il Barça... meglio lasci la Catalogna"

Espanyol, il tecnico Gonzalez: "Se l'arbitro ci favorisce con il Barça... meglio lasci la Catalogna"TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Niccolò Righi
Oggi alle 15:27Calcio estero
Niccolò Righi

Si preannuncia un derby infuocato quello che andrà in scena domani all'RCDE Stadium tra l'Espanyol e il Barcellona. Per l'occasione l'Espanyol adotterà misure di sicurezza extra: verranno effettuati controlli approfonditi agli ingressi e sono state installate reti in entrambe le porte per impedire il lancio di oggetti. A tal proposito, però, Manolo Gonzalez non ha usato mezzi termini in conferenza stampa per descrivere questo clima: "Non vogliamo prediche. I tifosi si faranno sentire, naturalmente. Non verranno alla partita con mazzi di rose ma fa parte del calcio. Al Camp Nou ci cantavano 'Retrocessione', non era un grosso problema. Fa parte della rivalità. I tifosi devono mantenere la calma ma non vogliamo lezioni di comportamento. Ricordate quando Luis Figo è andato al Camp Nou... Non credo che siano nella posizione di fare la predica a nessuno. I tifosi dell'Espanyol si comporteranno bene e la partita sarà solo calcio, niente di più".

Sulle ore prima del derby: "Siamo concentrati sull'aspetto sportivo, non pensiamo ad altro. Sarà una partita difficile e siamo molto motivati ​​a continuare a giocare bene e a dare il massimo, come facciamo ogni settimana. È una partita speciale in termini di rivalità. Vincere domani sarebbe un'enorme spinta per la nostra autostima e il nostro morale. Vogliamo continuare a migliorare e prolungare la nostra striscia vincente è sempre una buona cosa".

Sulla scelta dell'arbitro catalano Garcia Verdura: "Credo sia un errore, si poteva evitare. Spero che la pressione a cui sarà sottoposto questo giovane domani non gli si ritorca contro. Qualunque cosa faccia, verrà criticato. Se è già sotto esame in una partita normale, immagina domani. Immagina se l'Espanyol ne traesse vantaggio... meglio lasciare la Catalogna".

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Il Barcellona prende troppe reti. Caccia ad un terzino, nel mirino finisce Ryerson... Il Barcellona prende troppe reti. Caccia ad un terzino, nel mirino finisce Ryerson
Espanyol, il tecnico Gonzalez: "Se l'arbitro ci favorisce con il Barça... meglio... Espanyol, il tecnico Gonzalez: "Se l'arbitro ci favorisce con il Barça... meglio lasci la Catalogna"
Barcellona, Flick: "Olmo e Yamal stanno bene. Mercato? Servono rinforzi in difesa"... Barcellona, Flick: "Olmo e Yamal stanno bene. Mercato? Servono rinforzi in difesa"
Semenyo ad un passo dal City? Iraola frena: "Domani giocherà e non sarà l'ultima"... Semenyo ad un passo dal City? Iraola frena: "Domani giocherà e non sarà l'ultima"
Real Madrid, buone notizie per Xabi Alonso: Carvajal ha svolto parte dell'allenamento... Real Madrid, buone notizie per Xabi Alonso: Carvajal ha svolto parte dell'allenamento in gruppo
L'agente del calciatore ferito a Crans-Montana: "È un ingiustizia, è nel fiore degli... L'agente del calciatore ferito a Crans-Montana: "È un ingiustizia, è nel fiore degli anni"
Il Borussia Mönchengladbach chiude per Takai: il giapponese arriva in prestito dal... UfficialeIl Borussia Mönchengladbach chiude per Takai: il giapponese arriva in prestito dal Tottenham
Celtic, per la difesa arriva Araujo: "Conosco bene le esigenze di questo grande club"... UfficialeCeltic, per la difesa arriva Araujo: "Conosco bene le esigenze di questo grande club"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Raspadori non ha ancora detto sì alla Roma. La Lazio prova il clamoroso sorpasso
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.2 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.4 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.5 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.6 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.7 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Roma in vantaggio su Raspadori. La Juve ha bisogno del regista"
Immagine news Altre Notizie n.2 Garbo: "Lazio, Lotito risolva il problema punta. Raspadori più adatto a Gasp"
Immagine news Serie A n.3 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1'
Immagine news Serie A n.2 Roma, dall'Argentina: il Boca Juniors non molla e prepara l'affondo per Dybala
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Atta può tornare con il Toro. Mercato? Non posso dire se faremo qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Corvino: "Impossibile migliorare difesa e centrocampo. In attacco solo scommesse"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti presenta la sfida al Lecce: alle 16 la conferenza
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Kalulu in odore di Nazionale: uno scout della Francia l'ha osservato dal vivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Altro rinnovo per il Picerno, preso l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni
Immagine news Serie B n.2 Mantova, lavori in corso per Zuccon: parti vicine
Immagine news Serie B n.3 Empoli, ecco l'erede di Gemmi: Stefanelli nuovo direttore sportivo dei toscani
Immagine news Serie B n.4 Simone Verdi è un nuovo giocatore del Sudtirol: contratto fino al 30 giugno 2026
Immagine news Serie B n.5 Il Mantova ha un nuovo portiere: dal Palermo arriva Francesco Bardi
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, interrotto il prestito di Dell'Aquila: l'esterno offensivo torna al Torino
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, interrotto il prestito di Simone Cantamessa: torna all'Union Brescia
Immagine news Serie C n.3 Il Pontedera piazza un poker di acquisti nel primo giorno di mercato: la nota del club
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "Il mercato incide quando se ne parla troppo. La nostra è una rosa delineata"
Immagine news Serie C n.5 Carpi, il giovane Visani passa in prestito alla Luparense in Serie D
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, altro rinforzo in difesa: dal Crotone arriva Berra a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…