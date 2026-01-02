Barcellona, Flick: "Olmo e Yamal stanno bene. Mercato? Servono rinforzi in difesa"

Nel giorno di vigilia dell'accesissimo derby tra Espanyol e Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei blaugrana Hansi Flick. Queste le sue parole: "L'Espanyol ha vinto cinque partite di fila. Sono aggressivi, bravi in ​​transizione... presteremo attenzione a questi aspetti. Derby caldo? È normale, anche la scorsa stagione non è stata facile. Quest'anno sono fiduciosi, stanno giocando bene, sono in una buona posizione. Vedremo cosa succederà. Ma dobbiamo mantenere la calma e giocare il nostro miglior calcio. Abbiamo abbastanza qualità per vincere".

Sul ritorno di Joan Garcia: "Non vedo alcuna differenza, non ho visto nulla di diverso in lui. Sarà speciale. È in buona forma, è sicuro di sé e crede nelle sue capacità, e questo è il palcoscenico migliore per dimostrarlo".

Su Dani Olmo e Lamine Yamal: "Entrambi sono pronti. Dani è tornato, non ha paura degli scontri uno contro uno. Ha fatto un passo importante. E anche Lamine è tornato".

Su alcuni possibili rinforzi nel mercato invernale: "Non siamo pronti in questo momento, ma se guardiamo la nostra difesa, credo che ci serva un altro giocatore. Ma non è facile ingaggiare giocatori in questo mercato. Bisognerà vedere... Penso che faremo qualcosa, ma deve avere senso".