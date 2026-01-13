Sta per iniziare l'era-Carrick al Manchester United: è in sede, i dettagli sullo staff

Sta per iniziare ufficialmente l'era-Carrick al Manchester United. O sarebbe meglio definirlo, almeno per il momento, il suo interregno, visto che dovrebbe iniziare con un ruolo ad interim per il resto della stagione, dopo l'esonero di Ruben Amorim. La BBC in Inghilterra ha divulgato delle foto che ritraggono l'allenatore giungere al campo d'allenamento dei Red Devils.

Si tratterà per lui di un ritorno, avendo già lavorato allo United dall'estate 2018 al dicembre 2021, prima come vice di Solskjaer e Mourinho, poi già come tecnico ad interim nel dopo-José, anche se per sole 3 gare. Successivamente, Carrick ha allenato il Middlesbrough dal 2022 alla scorsa estate.

Il probabile staff di Carrick allo United

L'emittente riporta che l'accordo fra il tecnico ed il club è stato raggiunto. Lo staff non è stato ancora confermato e si conoscerà con certezza nel comunicato che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma il suo vice dovrebbe essere l'ex vice-ct inglese Steve Holland. Con lui dovrebbero unirsi allo staff Jonathan Woodgate, Jonny Evans e Travis Binnion.

E Darren Fletcher?

Si concluderà così la breve avventura di Darren Fletcher, che ha guidato la squadra nelle ultime uscite dopo l'esonero di Amorim. Per lui si potrebbe prospettare un ritorno nella squadra Under 18 del Manchester United.