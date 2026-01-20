Super-Bodo nei primi 45', uno-due micidiale di Hogh e Manchester City in difficoltà
Il Bodø/Glimt continua a far parlare di sé in Europa e sta stupendo nella sfida di Champions League contro il Manchester City. I norvegesi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, punteggio maturato grazie a un uno-due terrificante tra il 22' e il 25'.
Protagonista assoluto il danese Kasper Høgh, autore della doppietta fulminea. Il primo gol è arrivato di testa, a seguito di una rapida ripartenza, mentre il secondo è stato il frutto di una perfetta conclusione su un’altra azione di contropiede. La difesa del City, formata dai giovani centrali Aleksander Khusanov e Max Alleyne, ha mostrato qualche fragilità in entrambe le azioni, permettendo al Bodø di prendere il largo nei minuti iniziali.
