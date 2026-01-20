La Champions è tornata, subito una sorpresa: il City perde 3-1 sul campo del Bodo/Glimt
Il Manchester City sta vivendo un inverno decisamente più complicato del solito. Dopo la pesante sconfitta nell’ultimo Derby contro il Manchester United, la squadra di Guardiola è stata travolta anche in Norvegia dal Bodo/Glimt, che si è imposto 3-1 all’Aspmyra Stadion, complicando seriamente le ambizioni del City nella corsa al Top-8 del girone.
Il City affrontava una trasferta difficile: campo sintetico, clima gelido e una rosa ridotta, con appena tre giocatori della prima squadra in panchina. Guardiola ha sperimentato qualche soluzione inedita: Aït-Nouri terzino destro, Nico O’Reilly a sinistra e Rico Lewis interno di centrocampo. Cherki è stato l’unico a creare pericoli concreti nella prima fase, servendo anche Haaland e conquistando un angolo.
Ma dopo il ventesimo minuto, il match è cambiato radicalmente. Il Bodo/Glimt ha colpito due volte in contropiede con Kasper Høgh, approfittando degli errori del giovane Alleyne. Haaland, l'uomo più atteso, non è mai riuscito a incidere, sbagliando un paio di occasioni clamorose. Così, il terzo gol dei norvegesi è arrivato poco prima dell’ora di gioco, con Hauge . Il City ha reagito trovando il gol della bandiera con Cherki ma, complice l’espulsione di Rodri, non è mai andato vicino alla rimonta.
Kairat Almaty – Bruges 1-4
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
Inter – Arsenal
Copenaghen – Napoli
Real Madrid – Monaco
Sporting – PSG
Tottenham – Borussia Dortmund
Olympiacos – Bayer Leverkusen
Villarreal – Ajax
La classifica aggiornata:
Questa la classifica
Arsenal – 18 (6)
Bayern Monaco – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (7)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atletico Madrid – 12 (6)
-----------------------------------
Liverpool – 12 (6)
Borussia Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Olympique Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV Eindhoven – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Club Brugge – 7 (7)
Napoli – 7 (6)
Copenhagen – 7 (6)
-----------------------------------
Bodo/Glimt – 6 (7)
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Union SG – 6 (6)
Atletico Bilbao – 5 (6)
Olympiacos – 5 (6)
Eintracht – 4 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat – 1 (7)