La Champions è tornata, subito una sorpresa: il City perde 3-1 sul campo del Bodo/Glimt

Il Manchester City sta vivendo un inverno decisamente più complicato del solito. Dopo la pesante sconfitta nell’ultimo Derby contro il Manchester United, la squadra di Guardiola è stata travolta anche in Norvegia dal Bodo/Glimt, che si è imposto 3-1 all’Aspmyra Stadion, complicando seriamente le ambizioni del City nella corsa al Top-8 del girone.

Il City affrontava una trasferta difficile: campo sintetico, clima gelido e una rosa ridotta, con appena tre giocatori della prima squadra in panchina. Guardiola ha sperimentato qualche soluzione inedita: Aït-Nouri terzino destro, Nico O’Reilly a sinistra e Rico Lewis interno di centrocampo. Cherki è stato l’unico a creare pericoli concreti nella prima fase, servendo anche Haaland e conquistando un angolo.

Ma dopo il ventesimo minuto, il match è cambiato radicalmente. Il Bodo/Glimt ha colpito due volte in contropiede con Kasper Høgh, approfittando degli errori del giovane Alleyne. Haaland, l'uomo più atteso, non è mai riuscito a incidere, sbagliando un paio di occasioni clamorose. Così, il terzo gol dei norvegesi è arrivato poco prima dell’ora di gioco, con Hauge . Il City ha reagito trovando il gol della bandiera con Cherki ma, complice l’espulsione di Rodri, non è mai andato vicino alla rimonta.

Kairat Almaty – Bruges 1-4

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Inter – Arsenal

Copenaghen – Napoli

Real Madrid – Monaco

Sporting – PSG

Tottenham – Borussia Dortmund

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Villarreal – Ajax

La classifica aggiornata:

Arsenal – 18 (6)

Bayern Monaco – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (7)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atletico Madrid – 12 (6)

-----------------------------------

Liverpool – 12 (6)

Borussia Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Olympique Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV Eindhoven – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Club Brugge – 7 (7)

Napoli – 7 (6)

Copenhagen – 7 (6)

-----------------------------------

Bodo/Glimt – 6 (7)

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Union SG – 6 (6)

Atletico Bilbao – 5 (6)

Olympiacos – 5 (6)

Eintracht – 4 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat – 1 (7)