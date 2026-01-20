Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guehi al Manchester City, retroscena: ingaggio più caro e ricca commissione all'agente

Guehi al Manchester City, retroscena: ingaggio più caro e ricca commissione all'agente
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:03Calcio estero
Yvonne Alessandro

Un investimento da 20 milioni di sterline più 3 di bonus (circa 26 milioni di euro complessivi) per regalare il nuovo difensore tanto desiderato da Pep Guardiola al Manchester City. Parliamo ovviamente di Marc Guehi, in via di scadenza con il Crystal Palace il prossimo 30 giugno ma con un blitz della dirigenza citizens arrivato all'ombra di Etihad Stadium.

Il difensore naturalizzato inglese, classe 2000, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo, con validità dunque fino all'estate del 2031. Così facendo il tecnico del City è riuscito a coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Gvardiol. Intanto, però, emergono dei retroscena sull'affare: secondo quanto rivelato da The Athletic, oltre alla cifra per il cartellino del giocatore il club inglese ha dovuto pagare all'agente del centrale inglese una commissione significativa.

L’accordo include una clausola di rivendita che permetterebbe al Crystal Palace di guadagnare da una futura cessione, stimata intorno al 10%. Mentre le richieste salariali di Guehi hanno trovato riscontro per 300mila sterline a settimana, ma voci di corridoio al City affermano che i termini finali concordati fossero inferiori a tale cifra. La combinazione di impegno e potere finanziario ha permesso di chiudere l'affare, perché anche solo un paio di settimane fa un trasferimento a gennaio sembrava improbabile. Libero di parlare con club esteri dal 1° gennaio, i rappresentanti di Guehi hanno tenuto colloqui con diversi pretendenti nelle settimane recenti, con il Bayern Monaco che ha presentato quella che le fonti descrivono come una proposta comunque molto convincente.

