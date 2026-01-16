Super Dembele trascina il PSG con il Lilla: 3-0 e primo posto in attesa del Lens

Dopo la cocente eliminazione in Coppa di Francia contro il Paris FC, il Paris Saint-Germain era chiamato a una risposta immediata davanti al proprio pubblico. Al Parco dei Principi, nella sfida di cartello della 18ª giornata di Ligue 1 contro il Lilla, i campioni di Francia hanno reagito con personalità e concretezza, imponendosi 3-0 e riprendendo, almeno per una notte, la testa della classifica.

La gara si accende subito. Al 2’ è Olivier Giroud a sfiorare il vantaggio per gli ospiti, colpendo la traversa sulla prima vera occasione del match. Scampato il pericolo, i parigini prendono il controllo del gioco e alla prima occasione nitida colpiscono: Ousmane Dembélé, al 13’, trova lo spazio al limite e batte Ozer per l’1-0.

Il vantaggio scioglie i ragazzi di Luis Enrique, che gestiscono il ritmo e sfiorano il raddoppio con Kvaratskhelia, fermato solo dalla mancanza di un varco per concludere. Il Lilla fatica e nella ripresa lo spartito non cambia. Il PSG mantiene il possesso, controlla e colpisce ancora con un capolavoro di Dembélé: dribbling secco su tre avversari e pallonetto perfetto per il 2-0 al 64’. Un gol che spegne definitivamente le ambizioni dei Dogues. Nel finale c’è spazio anche per il sigillo di Barcola, che in pieno recupero firma il 3-0. Vittoria netta, senza forzare, che restituisce fiducia ai parigini e mette pressione al Lens. Per il Lille, invece, un’altra battuta d’arresto pesante nella corsa europea.

La classifica di Ligue 1

Paris Saint-Germain 42 (18 partite)

Lens 40 (17)

Marsiglia 32 (17)

Lilla 32 (18)

Lione 30 (17)

Rennes 30 (17)

Strasburgo 24 (17)

Tolosa 23 (17)

Monaco 23 (18)

Angers 22 (17)

Brest 22 (17)

Lorient 22 (18)

Le Havre 18 (17)

Nizza 18 (17)

Paris FC 16 (17)

Nantes 14 (17)

Auxerre 12 (17)

Metz 12 (17)