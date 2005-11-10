Svizzera, Xhaka e Embolo saranno reintegrati dopo il caso dei certificati Covid falsi

La Federcalcio svizzera (ASF) ha annunciato che sia il centrocampista, e capitano, Granit Xhaka, sia l'attaccante Breel Embolo potranno tornare in Nazionale in occasione delle prossime sfide di novembre valide per la Nations League. I due erano stati sospesi dopo la scoperta dell'acquisto di alcuni certificati falsi per il Covid-19 nel 2021 e nel 2022. Un caso che aveva portato il primo a subire una condanna a due anni di libertà vigilata.

Il comunicato della Federcalcio svizzera su Xhaka ed Embolo

L'Associazione Svizzera di Football (ASF) riprenderà in considerazione Granit Xhaka e Breel Embolo per la Nazionale a partire dalle partite della Nations League di novembre. È quanto ha deciso il Comitato centrale dell'ASF dopo un'approfondita analisi dei procedimenti conclusi relativi all'acquisto di certificati Covid falsi negli anni 2021 e 2022.

L’ASF ha esaminato in modo approfondito entrambi i casi ed è giunta alla conclusione che il ritorno dei giocatori, una volta conclusi i procedimenti giudiziari e tenendo conto delle conseguenze sportive (quattro partite internazionali saltate a settembre e ottobre), sia giustificabile. Allo stesso tempo, l’Associazione sottolinea la particolare responsabilità che grava sui membri delle squadre nazionali.

Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami afferma: "Abbiamo esaminato la questione tenendo conto di diverse prospettive. Le circostanze concrete dei due casi, i procedimenti giudiziari conclusi e le conseguenze sportive già subite hanno influito sulla decisione. Siamo convinti che un ritorno in Nazionale a novembre sia ragionevole e giusto".

Granit Xhaka rimane capitano

La decisione sull’assegnazione della fascia di capitano spetta all’allenatore della Nazionale e alla squadra. L’allenatore della Nazionale e il suo staff tecnico, d’intesa con il consiglio dei giocatori, hanno deciso all’unanimità che Granit Xhaka rimarrà capitano della Nazionale. Murat Yakin annuncerà giovedì 5 novembre 2026 la rosa per le ultime due partite della UEFA Nations League contro la Slovenia e la Scozia. Nella cosiddetta «longlist» figurano anche i nomi di Granit Xhaka e Breel Embolo. "Sono lieto di poter nuovamente selezionare senza restrizioni i giocatori per la rosa di novembre", ha dichiarato l'allenatore della Nazionale Murat Yakin.