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Il Paris Saint-Germain non molla Javi Rodriguez. Possibile nuovo assalto a gennaio

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:11Calcio estero
27.10.2026 19:11Calcio estero
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Il difensore centrale del Celta Vigo era già nel mirino in estate. E a gennaio i campioni d'Europa sono pronti a tornare alla carica per accontentare Luis Enrique
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Javi Rodriguez potrebbe essere non solo lontano dal Celta Vigo, club in cui è cresciuto e si sta affermando a grandi livelli anche in Europa League, ma anche in una big mondiale. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il centrale difensivo spagnolo sarebbe sempre nella lista del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che aveva già cercato di acquistarlo la scorsa estate, per rinforzare ulteriormente la propria retroguardia.

Il classe 2003 è uno degli elementi cardine della formazione di Claudio Giraldez con cui in questa stagione ha già messo a segno tre gol in nove gare fra campionato ed Europa League. Il Celta vorrebbe infatti trattenere almeno fino a fine stagione Rodriguez, ma se il PSG dovesse presentare un’offerta a gennaio potrebbe essere difficile dire no nonostante un contratto fino al 2030 firmato solo poche settimane fa.

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