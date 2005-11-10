Il Paris Saint-Germain non molla Javi Rodriguez. Possibile nuovo assalto a gennaio

Il futuro di Javi Rodriguez potrebbe essere non solo lontano dal Celta Vigo, club in cui è cresciuto e si sta affermando a grandi livelli anche in Europa League, ma anche in una big mondiale. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il centrale difensivo spagnolo sarebbe sempre nella lista del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che aveva già cercato di acquistarlo la scorsa estate, per rinforzare ulteriormente la propria retroguardia.

Il classe 2003 è uno degli elementi cardine della formazione di Claudio Giraldez con cui in questa stagione ha già messo a segno tre gol in nove gare fra campionato ed Europa League. Il Celta vorrebbe infatti trattenere almeno fino a fine stagione Rodriguez, ma se il PSG dovesse presentare un’offerta a gennaio potrebbe essere difficile dire no nonostante un contratto fino al 2030 firmato solo poche settimane fa.