Europa League, anticipata la sfida Rennes-Olympiacos: motivi di ordine pubblico
Tommaso Maschio
La sfida di Europa League fra Rennes e Olympiacos in programma giovedì 5 novembre alle 18:45 è stata anticipata al giorno precedente, alle ore 16:30, a causa di problemi di ordine pubblico. Lo comunica il club francese sui propri canali social.
I motivi dell’anticipo
La decisione di anticipare la gara, come riporta Footmercato, è stata presa a seguito della richiesta della Prefettura di Ille-et-Vilaine. Prevedendo significativi disordini sociali per giovedì 5 novembre, la Prefettura ha voluto rinviare la partita per facilitare le misure di sicurezza. La partita di Ligue 1 tra Rennes e Nizza, originariamente prevista per questo sabato, è già stata spostata a venerdì 30 ottobre alle 19:00.
𝗦𝗥𝗙𝗖/𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́ Compte tenu des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5 novembre et pour des impératifs de sécurité, le match d’Europa League se jouera mercredi 4 novembre, à 16h30. Lire le communiqué → https://t.co/A9HtztyHgm https://t.co/kW55Yg1iQn— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 27, 2026