Alexander-Arnold allontana le voci: non è intenzionato a lasciare il Real Madrid

L’esperienza di Trent Alexander-Arnold a Madrid, dove era arrivato nella passata stagione dal Liverpool per sostituire un certo Dani Carvajal, non sta certamente andando come sperato. L’inglese infatti finora ha faticato ad adattarsi al nuovo ambiente ed esprimere quel potenziale che gli aveva permesso di essere considerato fra gli esterni più forti al mondo.

Alexander-Arnold non ha intenzione di cambiare

Nonostante un primo anno in cui aveva collezionato 35 presenze mettendo a referto appena 7 assist nelle varie competizioni, il classe ‘98 è ripartito in questa stagione con maggiore entusiasmo dividendo il posto da terzino destro con l’ex Inter Denzel Dumfries collezionando sette presenze da titolare. L’intenzione di Alexander-Arnold, come riporta il Mundo Deportivo, è quella di proseguire con il club della capitale nonostante le diverse voci di mercato nei suoi confronti. L’inglese vuole infatti conquistare il pubblico del Bernabeu e per questo non ha intenzione di lasciare il Real a gennaio.