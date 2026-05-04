Tahirys Dos Santos sopravvissuto all’inferno: il sogno e la promessa del talento del Metz

Tahirys Dos Santos ha raccontato uno dei momenti più drammatici della sua vita: il terribile incendio del bar "Le Constellation" a Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno, dal quale è uscito miracolosamente vivo insieme alla sua fidanzata.

L’evento, costato la vita a 41 persone, ha segnato profondamente il giovane calciatore del Metz: "Ho avuto fortuna, mi sono ripreso abbastanza in fretta", ha spiegato, ricordando però un percorso medico complesso: ustioni di terzo grado, un intervento di innesto cutaneo e un lungo ricovero in quattro diversi ospedali prima del ritorno a casa in Lorena. Le conseguenze fisiche e psicologiche sono ancora presenti. "Ho ancora dolori, soprattutto alla mano, e certe immagini mi tornano in mente", ha ammesso il 19enne. Anche la sua compagna, che era stata ricoverata in coma artificiale, sta lentamente migliorando.

Tra i ricordi più intensi di quella notte, Dos Santos ha voluto raccontare un episodio particolarmente umano: l’incontro con una giovane tirocinante in medicina, Amandine, che si è presa cura di lui nei momenti immediatamente successivi al dramma. "È venuta a parlarmi, a tranquillizzarmi. Mi ha aiutato molto. Le ho detto che, se un giorno fossi diventato professionista, le avrei regalato dei biglietti per venire a vedermi giocare". Una promessa che il ragazzo spera di mantenere: lo scorso 20 aprile ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Metz. Nonostante la recente retrocessione del club in Ligue 2, Dos Santos ha ripreso ad allenarsi e guarda avanti con determinazione: "I sogni restano gli stessi. Spero di giocare allo stadio Saint-Symphorien".