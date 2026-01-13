Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Attacco Tebas a Florentino Perez: "Partite comprate in Spagna, lui ha guardato altrove"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 13:26Calcio estero
Daniele Najjar

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato a tutto campo di alcuni temi caldi del calcio spagnolo in un evento organizzato da Europa Press. Lanciando una frecciata diretta al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, colpevole a suo dire di aver guardato altrove nel caso-Negreira, che ha scosso il Barcellona, ma che poteva essere denunciato prima.

"Parlerò di vari argomenti, senza giri di parole. Delle sfide del calcio professionistico, della governance, dell'arbitrato, della pirateria e, naturalmente, del caso Negreira. E anche di ciò che ad alcuni infastidisce di più: del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez", ha esordito andando dritto al punto. Poi ha spiegato: "Che nessuno mi parli di responsabilità istituzionale. La responsabilità istituzionale è dire la verità. Se menti, se non dici la verità, il fatto grave finisce per verificarsi e quindi non si può tornare indietro".

Sul caso Negreira, ha poi spiegato: "Non è vero che il problema più grave sia stato il caso Negreira. La cosa più grave è stata la compravendita di partite. Questa è stata la cosa più grave. E qual è stata la posizione di Florentino Pérez e dei suoi leader? Guardare altrove. Anno 2010, chi non ha sostenuto l'apertura di un fascicolo per l'Hercules? Che chiedano al presidente dell'Hercules. Ora danno lezioni di integrità".

Poi ha aggiunto: "Il caso Negreira è stato processato. A proposito, non per merito del Real Madrid, ma della Liga. Non è accettabile che oggi dobbiamo sentire in un'Assemblea che il rigore che non hanno fischiato al Madrid sabato scorso è colpa di Negreira. Si vuole distruggere il modello attuale. Nel processo Negreira non è stato accreditato alcun acquisto agli arbitri. È molto grave e bisogna continuare a lavorare".

Altra frecciata: "Che coincidenza che quando il Barcellona ha lasciato la Superlega, sia arrivato l'attacco furioso del Real Madrid. Il caso Negreira è dell'aprile 2021, fino alla fine di giugno il Real Madrid non si è mosso. Florentino ha impiegato sei mesi per lasciare la Federazione. Deve aver sofferto molto, vero? Come erano buoni i rapporti con il Barcellona...".

