Tedesco lo vuole con Guendouzi, Kanté dice sì al Fenerbahce. Con ingaggio decurtato

Quasi tre anni nell'esilio dorato dell'Arabia Saudita, ma adesso per N’Golo Kanté sarebbe arrivato il momento di fare ritorno nel calcio che conta. In Europa, direzione Turchia, là dove il Fenerbahce sta insistendo parecchio per garantirsi il centrocampista francese di 34 anni che ha fatto le fortune di Leicester e Chelsea in passato.

Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, Kanté ha accettato la riduzione salariale richiesta dal club turco per far sì che l’operazione vada in porto. Ergo: lo stipendio faraonico percepito all'Al Ittihad non è più un problema per i Canarini. Kanté ha già detto sì al progetto tecnico del club di Super Lig, dopo essere rimasto colpito dai recenti acquisti - Guendouzi su tutti - oltre che dai successi e dalla visione del Fener.

Non c’è ancora un accordo definitivo tra club, tuttavia. Rimangono questioni da chiarire, anche con l’Al-Ittihad, per questo - secondo l'emittente satellitare - sono previste altre trattative, mentre le negoziazioni sono già in corso anche da questa mattina. Il Fenerbahce sta spingendo moltissimo per sigillare l’affare-Kanté. Ma un passo avanti concreto è già stato fatto e il giocatore di 34 anni ha dato il proprio benestare al trasferimento percependo un ingaggio inferiore a quello attuale. Mentre Domenico Tedesco, allenatore della squadra turca, freme per avere tra le mani il giocatore che potrebbe costruire insieme a Guendouzi un centrocampo stellare. Il piano tattico è chiaro.