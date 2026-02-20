Ufficiale Tiquinho Soares cambia squadra: l'ex Porto va al Mirassol con clausola anti-Santos

Il Mirassol ha deciso di puntare sull’esperienza per rinforzare il reparto offensivo. Il club paulista ha ufficializzato l’arrivo di Tiquinho Soares, che vestirà la maglia gialloverde in prestito dal Santos fino alla fine del 2026, con parte dell’ingaggio a carico del club di provenienza. L'operazione è stata ufficializzata della giornata oderina.

Il centravanti, classe 1991, è in città da sabato scorso ed è stato accolto con entusiasmo dai tifosi all’aeroporto di São José do Rio Preto. Per questa nuova avventura ha scelto il numero 29. Alto 1,87, Tiquinho si è formato all’América-RN prima di costruire una carriera internazionale, con tappe in Portogallo al Nacional Madeira, al Vitória Guimarães e soprattutto al Porto, dove ha vinto cinque trofei segnando 64 gol in cinque stagioni.

Dopo le esperienze al Tianjin Jinmen Tiger e all’Olympiacos, culminate con un titolo greco, è tornato in Brasile al Botafogo, vivendo anni d’oro con Brasileirão e Copa Libertadores nel 2024.

Nel 2025 al Santos ha collezionato 40 presenze, con 7 gol e 7 assist. Ora Mirassol amplia le opzioni offensive, anche se Tiquinho non potrà scendere in campo contro il Santos il 10 marzo per clausole contrattuali. L’obiettivo è rilanciarsi subito, dopo l’eliminazione dal Paulistão, puntando su esperienza e leadership.