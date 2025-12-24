Real Madrid, per Vinicius rinnovo vicino: il patron Florentino Perez lo reputa insostituibile

Il futuro di Vinicius Junior e del Real Madrid sembra destinato a proseguire ancora insieme. Secondo quanto riportato da Radio Marca, i Blancos potrebbero annunciare il rinnovo del contratto del fuoriclasse brasiliano a brevissimo giro di posta, mettendo fine a settimane di incertezze e speculazioni.

Nonostante il venticinquenne sia finito recentemente al centro di una vera e propria tempesta mediatica — tra una disputa contrattuale che sembrava insanabile, un calo di forma evidente e un'accoglienza insolitamente fredda da parte del pubblico del Bernabéu — la posizione del club non è mai cambiata. Il presidente Florentino Pérez continua a considerare l'esterno brasiliano una figura imprescindibile per il presente e il futuro del club, accelerando i tempi per estendere l'attuale accordo in scadenza a giugno 2027.

La notizia segna un cambio di passo rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane. Si era ipotizzato, infatti, che le elevate pretese economiche del calciatore potessero far slittare la firma a dopo i Mondiali del 2026. Al contrario, gli ultimi rumours suggeriscono che la dirigenza madrilena voglia risolvere la questione molto prima, probabilmente per restituire serenità al giocatore e blindare il proprio asset principale prima dell'inizio della rassegna iridata. Con buona pace di chi considera il brasiliano incompatibile con Mbappè.