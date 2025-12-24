Algeria, momento importante per Luca Zidane: esordio in Coppa d'Africa e 2° gettone assoluto

Momento importante per la carriera di Luca Zidane, portiere di origine francese ma che ha scelto l'Algeria come Nazionale di riferimento: per il classe 1998 oggi la seconda presenza ufficiale con le Volpi del Deserto e la prima in Coppa d'Africa. Vladimir Petkovic ha scelto lui dunque come estremo difensore titolare per la competizione.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid (inclusa la Castilla), ha esordito in prima squadra il 19 maggio 2018 in La Liga contro il Villarreal (pareggio 2-2), sotto la guida del padre allenatore. Ha giocato pochissimo con la prima squadra (solo un paio di partite ufficiali), per poi partire in prestito al Racing Santander (2019-2020): in Segunda División è diventato titolare disputando 33 partite.

Nel 2020-2022 si è trasferito al Rayo Vallecano, giocando come secondo portiere con alcune apparizioni in Coppa del Re e campionato. Nel biennio 2022-2024 è passato all'Eibar: arrivato da svincolato, ha firmato inizialmente per due anni (rinnovato fino al 2026). È diventato titolare fisso in Segunda División, giocando oltre 70 partite e contribuendo a raggiungere i playoff promozione. Nel 2024 ha firmato un contratto triennale il Granata il 5 luglio 2024, dopo la retrocessione del club in Segunda División. Attualmente è il portiere degli andalusi, con cui gioca regolarmente nella stagione 2025-2026.