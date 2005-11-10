Torna Aubameyang, torna a vincere il Deportivo: 2-1 all'Osasuna nel posticipo de LaLiga

Dopo sette partite senza vittorie, il Deportivo torna a festeggiare in Liga superando 2-1 l'Osasuna al Riazor. I galiziani dominano a lungo nel primo tempo, sprecando diverse occasioni soprattutto con Yeremay e Mella, ma vengono puniti da Budimir: un grave errore di Leo Román permette a Dubasin di recuperare il pallone e avviare l'azione conclusa dall'ottavo gol in campionato dell'attaccante croato.

Aubameyang entra e il Deportivo ribalta la partita

Nella ripresa cambiano gli equilibri con gli ingressi di Adama e Aubameyang, tornato a disposizione dopo l'infortunio. Soriano trova l'1-1 direttamente su calcio di punizione, poi all'87' arriva la rimonta: Adama sfonda sulla fascia, Aubameyang colpisce di testa e sulla respinta di Sergio Herrera è Nsongo a firmare il 2-1. Nel finale Osambela colpisce la traversa e sfiora il pareggio, ma il Deportivo resiste e ritrova finalmente i tre punti.

La Liga, il programma dell'11^ giornata

Venerdì 30 ottobre

Villarreal - Espanyol 0-1

Sabato 31 ottobre

Levante - Atletico Madrid 0-2

Rayo Vallecano - Celta Vigo 3-0

Real Betis - Malaga 2-1

Barcellona - Alaves 6-1

Domenica 1 novembre

Getafe - Siviglia 3-1

Racing Santander - Real Madrid 0-3

Elche - Valencia 0-1

Athletic Club - Real Sociedad 2-1

Lunedì 2 novembre

Deportivo La Coruna - Osasuna 2-1

La classifica

1. Barcellona 30 punti (11 gare)

2. Atletico Madrid 28 (11)

3. Real Madrid 27 (11)

4. Betis Siviglia 23 (11)

5. Real Sociedad 19 (11)

6. Siviglia 17 (11)

7. Athletic Bilbao 15 (10)

8. Deportivo A Coruna 14 (11)

9. Villarreal 12 (11)

10. Celta Vigo 12 (11)

11. Alaves 12 (11)

12. Rayo Vallecano 12 (10)

13. Getafe 12 (11)

14. Espanyol 11 (11)

15. Osasuna 11 (10)

16. Racing Santander 11 (11)

17. Elche 10 (11)

18. Levante 10 (11)

19. Valencia 9 (11)

20. Malaga 5 (11)