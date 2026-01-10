Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torna la magia della FA Cup: le ultime 5 'underdog' capaci di aggiudicarsi il trofeo

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Questo weekend la Premier League, che come al solito ha animato le feste natalizie, si prende un turno di riposo lasciando spazio alla FA Cup. Si tratta di una competizione dal fascino quasi ineguagliabile, conquistata da colossi capaci di dominare ovunque ma anche da qualche outsider. A partire dalla stagione 1991/92, su 34 edizioni ben 29 hanno visto trionfare i 5 club che più di ogni altro hanno dettato legge dentro e fuori dai confini inglesi: l'Arsenal domina a quota 9, seguita dal Chelsea con 7, il Manchester United con 6, il Liverpool con 4 e il Manchester City con 3. Quasi una dittatura quindi, che però nelle restanti 5 occasioni ha lasciato spazio ad imprese inaspettate e per questo ancora più straordinarie.

Dall'ultimo acuto dell'Everton al primo nella storia del Crystal Palace
Il viaggio tra le outsider della FA Cup comincia nella stagione 1994/95. Siamo in piena era di dominio del Manchester United targato Alex Ferguson che, dal 1990 in avanti, ha fatto incetta di trofei: in 5 anni ha conquistato 2 campionati, 2 FA Cup, 1 League Cup, 2 Charity Shield, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. Anche l'annata 94/95 inizia all'insegna dei successi, alzando al cielo l'ennesima Charty Shield battendo in finale il Blackburn. Tuttavia, per i Red Devils sarà l'unico acuto stagionale: in Premier verranno battuti dai Rovers guidati da uno strepitoso Alan Shearer, mentre in FA Cup cederanno in finale contro l'Everton (capace di battere i ben più quotati rivali per 1-0 grazie al gol del loro bomber Paul Rideout). L'ultimo acuto in una competizione lunga per i Toffees, al quale seguirà solo la 'Supercoppa d'Inghilterra' qualche mese dopo.

Per trovare un nuovo trionfo inaspettato nella coppa nazionale inglese, bisogna attendere ben 13 anni e quindi la stagione 2007/08. Un'edizione all'insegna delle soprese quella in questione, visto che tra le 4 semifinaliste ci sono altrettante rivelazioni: West Bromwich, Barnsley, Cardiff City e Portsmouth. Sarà la formazione dell'Hampshire (che non vinceva un titolo dal 1950) a trionfare, mettendo per la seconda volta nella storia il suo nome nell'albo d'oro della FA Cup grazie ad una rete in finale dell'ex Inter e Arsenal Kanu.

Il viaggio prosegue nell'edizione 2012/13: un exploit in perfetto 'stile FA Cup', dato che a vincere la coppa è il Wigan ovvero una squadra capace di togliersi una tale soddisfazione in un'annata in cui retrocede in Championship. Perché la competizione calcistica più antica del mondo sa regalare anche questo. Le ultime due outsider in grado di alzare al cielo l'ambito trofeo sono state il Leicester e il Crystal Palace. Le Foxes nella stagione 2020/21, dando quindi seguito al clamoroso campionato vinto 5 anni prima. Le Eagles, invece, nell'ultima stagione (battendo il Manchester City in finale e completando un 2025 indimenticabile aggiudicandosi anche il Charity Shield ai rigori contro il Liverpool). Imprese storiche, che inducono anche il più piccolo dei club a sognare il suo momento di gloria.

