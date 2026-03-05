Tottenham in caduta libera, il Crystal Palace vince 3-1. La panchina di Tudor è già a rischio

L'illusione è durata solo quattro minuti, il tempo di passare dal vantaggio di un gol all'inferiorità numerica. E così, il Tottenham di Igor Tudor perde la terza partita su tre: il Crystal Palace di Glasner vince 3-1 in casa di Vicario e compagni e rischia di chiudere dopo 20 giorni l'avventura dell'ex tecnico della Juventus sulla panchina degli Spurs.

Solanke aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 34', ma al 38' van de Ven è stato espulso e Sarr ha trasformato il calcio di rigore assegnato da Madley. Un episodio che ha cambiato completamente l'inerzia della sfida, visto che nel lungo recupero della prima frazione le Eagles hanno prima trovato il 2-1 con Larsen e poi addirittura triplicato ancora con Sarr. Nella ripresa solo gestione per gli ospiti, che portano così a casa tre punti d'oro in chiave salvezza.

Arsenal 67

Manchester City 60

Manchester United 51

Aston Villa 51

Chelsea 48

Liverpool 48

Brentford 44

Everton 43

Bournemouth 40

Fulham 40

Sunderland 40

Newcastle 39

Crystal Palace 38

Brighton 37

Leeds 31

Tottenham 29

Nottingham Forest 28

West Ham 28

Burnley 19

Wolverhampton 16