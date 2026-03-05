Tottenham in caduta libera, il Crystal Palace vince 3-1. La panchina di Tudor è già a rischio
L'illusione è durata solo quattro minuti, il tempo di passare dal vantaggio di un gol all'inferiorità numerica. E così, il Tottenham di Igor Tudor perde la terza partita su tre: il Crystal Palace di Glasner vince 3-1 in casa di Vicario e compagni e rischia di chiudere dopo 20 giorni l'avventura dell'ex tecnico della Juventus sulla panchina degli Spurs.
Solanke aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 34', ma al 38' van de Ven è stato espulso e Sarr ha trasformato il calcio di rigore assegnato da Madley. Un episodio che ha cambiato completamente l'inerzia della sfida, visto che nel lungo recupero della prima frazione le Eagles hanno prima trovato il 2-1 con Larsen e poi addirittura triplicato ancora con Sarr. Nella ripresa solo gestione per gli ospiti, che portano così a casa tre punti d'oro in chiave salvezza.
Arsenal 67
Manchester City 60
Manchester United 51
Aston Villa 51
Chelsea 48
Liverpool 48
Brentford 44
Everton 43
Bournemouth 40
Fulham 40
Sunderland 40
Newcastle 39
Crystal Palace 38
Brighton 37
Leeds 31
Tottenham 29
Nottingham Forest 28
West Ham 28
Burnley 19
Wolverhampton 16
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.