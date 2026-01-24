Il Tottenham continua a non vincere, Frank: "Manteniamo la calma e guardiamo avanti"

Il Tottenham, a secco di vittorie dal 28 dicembre, continua a stentare in Premier League. Pomeriggio amaro quello di oggi per gli Spurs, che non sono andati oltre il 2-2 contro il Burnley. A fine partita l'allenatore dei londinesi, Thomas Frank, ha parlato così a BBC Match of the Day: "Un primo tempo molto buono, a parte l'ultimo tiro. È stata una partita in cui abbiamo dominato e creato occasioni, segnando un gol. Avremmo dovuto segnarne un secondo. Non possiamo mai, mai, mai subire quel gol poco prima dell'intervallo.

Il secondo tempo - prosegue Frank - è stato un po' più altalenante, non eravamo al top. Non credo che abbiamo gestito bene quella fase. Poi subiamo un altro brutto gol: non possiamo mai subirlo, non dovremmo mai essere così scoperti. Poi abbiamo avuto un finale forte, con un carattere forte, con molte sostituzioni offensive per raggiungere il pareggio. Abbiamo avuto tre o quattro occasioni molto importanti e ne abbiamo segnata una. Questa è una partita in cui abbiamo creato molto, abbiamo fatto più del necessario per vincere. Semplicemente non abbiamo difeso abbastanza bene in due situazioni".

Sulla pressione: "Lo so, ma non si può dire che non abbiamo fatto tutto per vincere. Dobbiamo solo continuare a migliorare. L'unico modo per riuscirci è mantenere la calma, andare avanti e continuare a fare ciò che riteniamo giusto".