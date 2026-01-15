Tottenham, piove sul bagnato. Frank perde Richarlison: "Può star fuori fino a due mesi"

Brutte notizie per il Tottenham e per Richarlison. Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, l’allenatore Thomas Frank ha annunciato che l’attaccante brasiliano resterà fuori dai campi per fino a due mesi a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Il giocatore era stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena mezz’ora nella sconfitta in FA Cup contro l’Aston Villa dello scorso sabato. Un’assenza pesante per gli Spurs, che stanno vivendo una stagione complicata: il club londinese occupa infatti il 14° posto in Premier League dopo 21 giornate.

Frank ha poi aggiornato sullo stato di salute di Lucas Bergvall, Dominic Solanke e Destiny Udogie in vista del derby di Premier League di sabato contro il West Ham: "Lucas potrebbe essere disponibile, e probabilmente lo sarà, per sabato. Destiny e Dominic (già impiegati con l'Aston Villa, ndr) stanno per concludere una buona settimana di allenamento, entrambi sono disponibili e saranno coinvolti. Sono più vicini a giocare più minuti. Stanno bene entrambi, questo è positivo".

Infine, Thomas Frank potrà beneficiare anche di Yves Bissouma, di nuovo disponibile dopo il ritorno dalla partecipazione alla Coppa d'Africa con il suo Mali.