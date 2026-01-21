Ufficiale Troost-Ekong riparte dal Qatar: l'ex Udinese ha firmato con l'Al Ahli SC

L'Al Ahli SC ha ufficializzato l’arrivo del difensore nigeriano William Troost-Ekong, che si è legato al club qatariota con un contratto fino a giugno 2027. Il centrale, 32 anni, arriva dall’Al-Kholood, squadra saudita con cui aveva iniziato la stagione insieme all'ex Salernitana Norbert Gyömber, e sostituisce Matej Mitrovic, costretto a chiudere anzitempo la stagione a causa di un grave infortunio.

Il club qatariota ha sottolineato come l’ingaggio di Troost-Ekong risponda a una precisa visione tecnica: portare esperienza e solidità in difesa, qualità indispensabili in vista di una stagione ricca di impegni importanti. Il difensore africano sarà infatti chiamato a guidare il reparto arretrato nelle sfide di Qatar Stars League, Amir Cup e soprattutto negli ottavi di finale della AFC Champions League, dove l’Al Ahli vuole ben figurare.

Per Troost-Ekong si tratta di una nuova tappa dopo una carriera internazionale ricca di esperienze in club europei e in Medio Oriente. In Italia, il difensore aveva vestito la maglia dell'Udinese e della Salernitana; successivamente si era trasferito al PAOK Salonicco, prima di spostarsi in Arabia Saudita.