Kimmich nella top 10 per presenze della storia della Germania: "Doppio clean sheet, avrei firmato"

Il capitano della Germania, Joshua Kimmich, ha fornito un'altra solida prestazione come terzino destro nella vittoria di misura contro l'Irlanda del Nord. E con la gara di ieri, il centrocampista del Bayern Monaco è così entrato nella top-ten dei giocatori con più presenze per la Die Nationalmannschaft, raggiungendo Jürgen Kohler a quota 105. "Speravamo di avere più controllo, ma è stata una partita selvaggia. È stata una vera e propria battaglia", ha commentato Kimmich dopo la gara. "La cosa più importante erano i tre punti. Abbiamo completamente ribaltato la nostra situazione e ora abbiamo il nostro destino nelle nostre mani".

Kimmich ha anche sottolineato il fatto che la Germania non abbia subito gol in questa sosta per le Nazionali di ottobre, dopo aver faticato molto nelle settimane precedenti: "Se mi aveste detto prima delle partite che le avremmo vinte entrambe senza subire reti, avrei accettato subito".

Kimmich (105) adesso punta il nono posto di Jürgen Klinsmann (108) e avrà l'occasione di avvicinarcisi il prossimo mese, quando la Germania affronterà Lussemburgo e Slovacchia nelle ultime due partite del girone di qualificazione. E conti alla mano, il trentenne potrebbe benissimo superare il record assoluto di Lothar Matthäus (150 presenze) al termine della sua carriera.