"Tuchel è proprio quello che vuoi da un tecnico": Inghilterra, elogi a valanga di Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek si sta prendendo la sua rivincita. Il centrocampista inglese di 29 anni sembra essersi lasciato alle spalle il periodo buio che lo ha incatenato tra infermeria e panchina nel Chelsea e al Milan, infatti dopo 7 anni di astinenza è tornato a indossare la maglia dell'Inghilterra in campo nell'amichevole vinta contro il Galles (3-0).

Per l'occasione non ha saputo contenere l'emozione e ha voluto ringraziare anche il CT Thomas Tuchel per l'appoggio e la fiducia nei Tre Leoni dopo il passato trascorso insieme al Chelsea, prima che RLC partisse direzione Milan: "Abbiamo vissuto bei momenti insieme al Chelsea, vincendo trofei. È bello essere di nuovo in Inghilterra con il mister. So cosa gli piace, cosa vuole e cosa pretende. Quindi da quel punto di vista non c’è nulla di nuovo per me", le parole riportate da The Independent.

E gli elogi non sono finiti qui: "È bello essere tornato a giocare sotto la sua guida. Si vede sempre che è un allenatore molto, molto intelligente, studia bene gli avversari e ci fornisce un quadro chiaro di quello che ci aspetta e di come affrontare la partita. Ti dà un’immagine completa di ciò che ci aspetta, ed è proprio quello che vuoi da un allenatore. È un tecnico fantastico e si vede il duro lavoro che stiamo facendo in queste ultime partite: stiamo giocando davvero bene, quindi speriamo di continuare così e di proseguire su questa strada", la chiosa di Loftus Cheek.