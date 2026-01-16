Tuchel: "Non solo talento ma anche competenze sociali per entrare in Nazionale"

Il commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, ha parlato delle qualità che devono avere i giocatori per far parte dei convocati dei Mondiali.

Di seguito alcuni passaggi salienti: "Sarà molto importante non selezionare solo in base al talento, ma anche in base a ciò che ci aspettiamo da un giocatore. Quali sono le competenze sociali di un giocatore? È un buon compagno di squadra? Può dare supporto se il suo ruolo è quello di supporto? Quindi, è su questo che si concentra l'attenzione".

L'Inghilterra è reduce da un periodo con Gareth Southgate nel quale ha centrato un quarto posto ai Mondiali del 2018 e un quarto di finale nel 2022 mentre agli Europei la squadra si è arresa nelle ultime due edizioni in finale. Nel corso delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 il percorso è stato netto con 8 vittorie su 8 partite e zero gol subiti. Nella fase finale dei Mondiali la selezione è stata inserita nel Gruppo L con Croazia, Ghana e Panama e giocherà le sue partite ad Arlington (Texas), Foxborough (Massacchussets) e East Rutherford (New Jersey).