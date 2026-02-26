Cavani fischiato dai tifosi del Boca Juniors, Ruggeri duro: "A 40 anni deve smettere di giocare"

Attualmente in forza al Boca Juniors, dove ha collezionato 2 presenze in questo 2026, Edinson Cavani è diventato suo malgrado protagonista per il rendimento con la maglia xeneize. L’attaccante uruguaiano sta infatti vivendo un momento complicato, tra difficoltà fisiche, aspettative elevate e un ambiente esigente come quello della Bombonera, che non ha risparmiato fischi nelle ultime uscite.

A prendere posizione sull'ex Napoli è stato l’ex difensore argentino Oscar Ruggeri, intervenuto ai microfoni di ESPN con parole molto dirette: "Cavani deve smettere di giocare. È un peccato che insultino una stella di questo livello in quel modo, con i fischi, dopo l’immensa carriera che ha avuto. Non lo conosco, ci siamo visti un paio di volte, ma mi fa male vederlo così. È duro giocare in Argentina a 40 anni. Per me non sta prendendo questa decisione perché vuole continuare a provarci, cambiare le cose e andarsene in un altro modo".

Da quando è approdato nel club di Buenos Aires, il 39enne ha realizzato 28 reti e 3 assist in 81 presenze.