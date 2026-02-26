Arda Guler, 100 presenze col Real Madrid. E il Fenerbahçe passa all'incasso
Quella contro il Benfica è stata la 100ª partita di Arda Guler con la maglia del Real Madrid. Un traguardo notevole per il talento classe 2005, acquistato tre anni fa dal Fenerbahçe. Questo significa, come da accordi stipulati al momento del trasferimento, che il Real Madrid dovrà versare ulteriori 2 milioni al club turco.
Già a novembre il Real aveva pagato 2 milioni per il traguardo delle 75 presenze. C'è ancora un altro scaglione, quello delle 125 presenze, che porteranno ulteriori 2 milioni. Ricordiamo che nel 2023 il Real Madrid pagò per il cartellino ben 26 milioni. Per Guler in questa stagione sono 39 le presenze, con 3 reti e 12 assist.
