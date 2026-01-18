Twente, derby con l'Heracles sospeso dopo un incidente con il raccattapalle

Momentaneamente sospesa la sfida fra Twente ed Heracles Almelo, con gli ospiti in vantaggio per 0-1 dopo la rete di Van den Belt al 30' del primo tempo. Dopo il gol infatti, si è verificato un incidente a bordocampo, con protagonisti un giocatore dell'Almelo e il centrocampista del Twente Ramiz Zerrouki.

I sostenitori dell'Heracles si sono infatti scaldati dopo il gol di Van den Belt e per un gesto provocatorio di Daan Rots nei loro confronti. Diversi oggetti sono finiti in campo. A questo punto un raccattapalle ha cercato di rimuovere rapidamente gli oggetti, ma in quel frangente ha lanciato inavvertitamente un oggetto contro Zerrouki.

Questo ha portato a una reazione sugli spalti da parte dei tifosi presenti allo stadio, così l'arbitro Sander van der Eijk ha deciso di mandare entrambe le squadre negli spogliatoi in attesa che gli animi di Almelo si calmassero. La partita riprenderà a breve.