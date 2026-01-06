Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Erik ten Hag cambia vita: dalla prossima stagione sarà il direttore tecnico del Twente

Erik ten Hag cambia vita: dalla prossima stagione sarà il direttore tecnico del Twente
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 21:57Calcio estero
Michele Pavese

Erik ten Hag sorprende ancora una volta il mondo del calcio. Dopo anni ai vertici europei, tra Ajax, Manchester United e una breve esperienza al Bayer Leverkusen, il tecnico olandese ha scelto di tornare alle sue radici, ma non come allenatore: a partire dal 1° febbraio entrerà nell’organigramma del Twente e dal 2026-2027 assumerà ufficialmente il ruolo di direttore tecnico, con un contratto fino all’estate 2028.

La decisione è arrivata inattesa: nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno all’Ajax, club dove ha scritto pagine leggendarie tra titoli nazionali e una memorabile semifinale di Champions League nel 2019, oppure di un nuovo progetto internazionale. Invece, Ten Hag ha scelto il club che lo ha visto crescere da bambino e da giovane calciatore: "È molto bello e speciale tornare al Twente, dove venivo già da piccolo come tifoso. La mia carriera da giocatore e allenatore è iniziata qui", ha dichiarato l’olandese, sottolineando la volontà di rafforzare le fondamenta tecniche del club e svilupparne il potenziale a lungo termine.

Dominique Scholten, direttore generale del club, ha spiegato come il legame di Ten Hag con la squadra sia sempre rimasto forte e come le prime conversazioni abbiano subito mostrato una comune ambizione per elevare l’organizzazione e la competitività del club. L’operazione è stata condotta nel massimo riserbo, senza fughe di notizie né rumor mediatici, rendendo il ritorno di Ten Hag ancora più sorprendente. Non si tratta di un semplice ritorno sentimentale: il tecnico olandese arriva come architetto di un progetto strutturale, pronto a imprimere la sua esperienza nello sviluppo dei giovani, nella costruzione delle squadre e nella cultura del calcio ad alto livello, segnando così un nuovo capitolo nella sua carriera e nella storia del Twente.

