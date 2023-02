ufficiale Almeria, nuova esperienza per Guedes. Il portoghese al Lugo fino a giugno

Acquistato in estate dal Vitoria Guimaraes, il centrocampista portoghese Guilherme Guedes, meglio noto come Gui, lascia a titolo temporaneo la rosa dell'Almeria e della Liga, in cui ancora non ha debuttato. Terminerà la stagione in prestito al Lugo, seconda serie spagnola.