ufficiale Benfica, ecco il difensore Gustavo Marques. Arriva in prestito dall'America MG

Gustavo Marques Alves dos Santos è un nuovo giocatore del Benfica. Il club portoghese ha annunciato sul sito ufficiale di aver ingaggiato il difensore brasiliano classe 2001, che lascia l'America MG e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione, con opzione d'acquisto. Un rinforzo importante per la squadra di Roger Schmidt, che potrebbe perdere il brasiliano Morato, che ha offerte dalla Premier League.

Difensore moderno - Nato a Belo Horizonte il 9 ottobre 2001 e prodotto del settore giovanile dell'America Mineiro, Gustavo Marques è un difensore dal fisico imponente ma dalle buone doti tecniche. Nella scorsa stagione ha giocato in Portogallo, vestendo la maglia del Torreense, club di seconda serie. Per lui 26 presenze e tre reti in un'esperienza che è servita per crescere, come trampolino per una grande occasione che ora sembra essere arrivata.