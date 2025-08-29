Ufficiale Un altro rinforzo per Blessin: Martijn Kaars è un nuovo giocatore del St. Pauli

Il St. Pauli ha ufficializzato l’ingaggio di Martijn Kaars dal Magdeburgo, rafforzando così il proprio reparto offensivo. L’attaccante olandese, 26 anni, arriva dopo una stagione straordinaria in cui ha messo a segno 19 gol e fornito sei assist. In avvio di questo campionato ha già confermato il suo fiuto sottoporta, realizzando due reti in campionato e una in Coppa di Germania. Cresciuto nei Paesi Bassi, dove ha collezionato 178 presenze nella seconda divisione con un bottino complessivo di 62 gol e 15 assist, Kaars vanta anche esperienze con la Nazionale Under 19. I dettagli economici del trasferimento non sono stati resi noti. Il giocatore sarà subito a disposizione della squadra.

Il direttore sportivo Andreas Bornemann ha commentato così il nuovo acquisto: "Martijn Kaars è un attaccante versatile, esattamente il profilo che cercavamo. Ha dimostrato le sue qualità come centravanti, ma sa rendersi pericoloso anche sulle fasce. Unisce velocità, intensità e capacità realizzativa".

Soddisfatto anche il tecnico Alexander Blessin: "Martijn è un attaccante pericoloso e allo stesso tempo un grande difensore in pressing. È un giocatore generoso, corre tantissimo ed è rapidissimo nelle transizioni, sia offensive che difensive. Caratteristiche che si sposano perfettamente con la nostra filosofia di gioco". Kaars non nasconde l’entusiasmo: "Dopo un periodo positivo a Magdeburgo, volevo affrontare una nuova sfida: la Bundesliga con il St. Pauli. Lo stile di gioco intenso della squadra si adatta bene alle mie qualità. Voglio dimostrare subito il mio valore e aiutare i miei nuovi compagni".