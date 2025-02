Ufficiale Un nuovo compagno di reparto per Insigne e Bernardeschi: Toronto ingaggia Brynhildsen

Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne hanno un nuovo compagno di squadra. Il Toronto FC ha annunciato l'ingaggio di Ola Brynhildsen, 25enne centravanti norvegese che si trasferisce in prestito dal Midtjylland fino al 31 dicembre 2025.

Brynhildsen, classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile dello Stabaek e poi ha giocato con il Molde, prima di trasferirsi in Danimarca nel 2023. In questa stagione ha già vestito due maglie: quella del Midtjylland e quella del Molde, dove era tornato in prestito da agosto a dicembre.