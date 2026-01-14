"Un po' folle": il ds del Bayern scioccato dall'esonero di Xabi Alonso al Real Madrid

Non smette di far discutere la scelta fatta dal Real Madrid di esonerare, dopo appena otto mesi dal suo insediamento, Xabi Alonso. I blancos hanno scelto di affidarsi ad Alvaro Arbeloa, ma in ogni lato del mondo si possono sentire pareri sorpresi per il poco tempo dato all'ex tecnico del Bayer Leverkusen.

Addirittura anche il dirigente di uno dei club rivali del Real in Champions si è espresso con termini molto chiari sul tema. Nel corso di una conferenza stampa infatti Christoph Freund, il direttore sportivo del Bayern Monaco, ha espresso il suo pensiero sulla notizia del momento nel mondo del calcio.

Queste le sue parole: "L'esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid? Sono rimasto molto sorpreso. Xabi è un allenatore eccezionalmente bravo. Ha fatto un lavoro notevole al Leverkusen. Non so cosa succede a Madrid, e non sta a me giudicare. Ma è un po' folle, in così poco tempo. Il mondo del calcio a volte si evolve a una velocità folle".

Un parere simile d'altronde a quello espresso dal collega Deco, ds del Barcellona, che ha detto: "Ci concentriamo su ciò che è il nostro. Non pensiamo a cosa succede in altri club, ma con la pressione nel Barcellona e nel Real Madrid è sempre complicato e quando i risultati non arrivano, gli allenatori sono i primi ad essere colpiti. È un po' sorprendente perché è passato poco tempo".