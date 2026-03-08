Frenata Champions del Betis a Granada. Scontri sugli spalti: interviene la polizia
Il Real Betis di Manuel Pellegrini cade in casa del Granada: 2-0 a firma di Kiko Fermenia e dell'ex Inter Martin Satriano. Un risultato che frena forse definitivamente l'ambizione del Betis di agguantare il quarto posto della Liga, in attesa di capire se la Spagna avrà 4 o 5 squadre nella prossima edizione della Champions League.
La sfida è stata sospesa per circa 5 minuti a causa di scontri fra tifosi sugli spalti: è dovuta intervenire la polizia antisommossa per calmare la situazione e permettere di proseguire. I giocatori del Granada si sono recati sotto il settore di riferimento per chiedere ai tifosi di restare calmi.
Vediamo di seguito i risultati delle gare già disputate nella 27^ giornata della Liga spagnola, con la classifica aggiornata.
Questo il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche 2-1
Getafe - Real Betis 2-0
Siviglia - Rayo Vallecano ore 18:30
Valencia - Alaves ore 21:00
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Real Oviedo ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
2. Real Madrid — 63 (27)
3. Atletico Madrid — 54 (27)
4. Villarreal — 54 (27)
5. Betis — 43 (27)
6. Celta Vigo — 40 (27)
7. Espanyol — 36 (26)
8. Real Sociedad — 35 (27)
9. Getafe — 35 (27)
10. Atletico Bilbao — 35 (27)
11. Osasuna — 34 (27)
12. Girona — 31 (27)
13. Rayo Vallecano — 30 (26)
14. Siviglia — 30 (26)
15. Valencia — 29 (26)
16. Alavés — 27 (26)
17. Elche — 26 (27)
18. Mallorca — 25 (27)
19. Levante — 22 (27)
20. Real Oviedo — 17 (26)