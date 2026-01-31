Ufficiale Un nuovo rinforzo per il Porto. Dal Nizza ecco Moffi, con Farioli ha già segnato 11 reti

Il Porto rinforza il reparto offensivo con l’arrivo di Terem Moffi. L’attaccante internazionale nigeriano approda in maglia biancoblu in prestito dal Nizza fino al termine della stagione, con opzione di riscatto a favore del club portoghese. Moffi vestirà la maglia numero 29 e ritroverà in panchina Francesco Farioli, tecnico che lo ha già allenato in Francia.

Nato a Calabar, nel sud della Nigeria, a pochi chilometri dal confine con il Camerun, Moffi ha lasciato il proprio Paese a soli 17 anni per trasferirsi in Inghilterra, dove ha mosso i primi passi alla Buckswood Football Academy. Dopo l’esperienza nel calcio britannico, ha esordito tra i professionisti in Lituania, prima con lo Zalgiris Kaunas e poi con il FK Riteriai, mettendosi rapidamente in luce per istinto realizzativo e fisicità. La definitiva esplosione arriva proprio nel campionato lituano, dove segna 20 gol in 21 giornate. Numeri che attirano l’attenzione del Kortrijk e lo portano in Belgio. L’avventura è breve, anche a causa della pandemia, ma estremamente produttiva: sei reti in 11 partite bastano per convincere il Lorient a puntare su di lui.

In Francia Moffi ha un impatto immediato. Dopo il gol all’esordio, inanella una serie impressionante di marcature che gli consentono di chiudere la stagione 2020/21 con 15 reti e di guadagnarsi la prima convocazione con la nazionale nigeriana, con cui debutta nel giugno 2021 contro il Camerun. Dopo due stagioni positive al Lorient, nel 2022/23 passa al Nizza, dove segna complessivamente 20 gol e fornisce sei assist, 11 delle reti sotto la guida di Francesco Farioli, condividendo il campo anche con Pablo Rosario. Rientrato dall’infortunio nella primavera scorsa, ha trovato meno continuità, ma resta un profilo di grande affidabilità.