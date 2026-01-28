Lineker svela: "Julian Alvarez non è del tutto felice della vita all'Atletico". Chance Barcellona?

Gary Lineker, ex calciatore del Barcellona e uno dei più popolari opinionisti calcistici in Inghilterra, ha rilasciato una dichiarazione scottante a proposito di Julián Álvarez. Nel podcast 'Rest is Football', infatti, si parlerebbe di come si trovi l'attaccante argentino a Madrid con l'Atletico di Simeone, al netto dei rumor insistenti che vedrebbero il presidente blaugrana Joan Laporta totalmente stregato del campione del Mondo 2022.

"So che Julian Alvarez non è del tutto felice della sua vita all'Atlético Madrid", l'indiscrezione che ha del clamoroso lanciata da Lineker. "Julián Álvarez è il tipo di giocatore che sai essere in grado di gestire le grandi occasioni: è un campione del mondo, per l'amor di Dio... Uno così all'Arsenal chiuderebbe definitivamente i giochi", ha affermato l'ex giocatore inglese oggi 65enne, riguardo al possibile impatto dell'attaccante argentino in una squadra come quella dei Gunners.

Infatti, se in Spagna si vocifera di una macchinazione in atto al Barcellona per riuscire a scippare la Arana all'Atletico, Oltremanica invece c'è la convinzione che Julian possa tornare a giocare in Premier League. La certezza inossidabile riguarda il contratto del bomber 25enne, valido fino al 2030 con i colcheros, così come la clausola rescissoria da ben 500 milioni di euro. In questa stagione, l'argentino ha collezionato 11 gol e 5 assist in 29 partite, statistiche inferiori a quelle della passata stagione. L'attaccante non segna in Liga da 10 partite: il suo ultimo gol risale al 9 dicembre scorso contro il PSV Eindhoven.