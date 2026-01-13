Xabi Alonso, dal Real Madrid a un'altra big? Per la prossima stagione ci pensano in tre

Xabi Alonso ha lasciato il Real Madrid dopo pochi mesi di esperienza turbolenta. Arrivato in estate con grandi ambizioni per lanciare un nuovo ciclo, il tecnico basco non è mai riuscito a imporre le proprie idee: i conflitti con la dirigenza e con alcuni senatori dello spogliatoio hanno compromesso il lavoro, trasformando la sua avventura in un insuccesso clamoroso, soprattutto considerando il prestigio accumulato in Germania con il Bayer Leverkusen.

Nonostante tutto, la reputazione di Alonso rimane intatta. Secondo AS, diversi club di primo piano lo considerano un’opzione credibile per il futuro. Tra questi spiccano Manchester City e Liverpool: l’eventuale addio di Guardiola l’estate prossima potrebbe aprire la porta ad Alonso, considerato internamente come un sostituto ideale; ad Anfield, invece, il tecnico Arne Slot è sotto pressione, e l’amato ex centrocampista rappresenterebbe una soluzione rapida e di qualità per rilanciare il progetto.

Anche il Bayern Monaco segue con interesse il profilo di Alonso, che ha vestito la maglia dei bavaresi ai tempi di Guardiola. Al momento, però, non è previsto alcun cambio, con Vincent Kompany ancora ben saldo sulla panchina dei bavaresi. In ogni caso, il mondo del calcio considera Xabi Alonso un allenatore di livello top: nonostante l’addio anticipato al Real, il suo futuro resta aperto ai grandi palcoscenici europei, dove talento e carisma continuano a farne un profilo ambito.