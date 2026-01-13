Xabi Alonso esonerato, i 7 giocatori del Real che non lo hanno ancora salutato sui social

Poco prima delle 18.30 di ieri, lunedì 12 gennaio, il Real Madrid ha comunicato l'esonero ufficiale di Xabi Alonso. Fatale per il tecnico spagnolo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, anche se da tempo l'ex Bayer Leverkusen era circondato da voci d'addio.

Fra i motivi che hanno portato alla separazione è chiaro che un ruolo lo possono aver avuto anche i giocatori più importanti della rosa dei blancos, alcuni dei quali si sono resi protagonisti di episodi di contrasto o disappunto con il proprio allenatore, fra cambi non graditi e capricci vari. Ecco che dunque, in questo momento così caldo, la stampa iberica è molto attenta anche ai dettagli di come sta avvenendo la separazione dall'ex centrocampista.

In particolare Marca fa notare che dopo tutte queste ore non tutti i giocatori del Real Madrid hanno salutato a mezzo social il loro ormai ex tecnico. Nel corso della serata di ieri infatti da Mbappé a Courtois sono stati in tanti a dedicargli anche un semplice addio formale. All'appello però, almeno per il momento, mancano ancora 7 giocatori.

Non è detto che i suddetti giocatori non lo abbiano salutato in via privata, ma nel 2026 i giocatori sanno bene che tipo di attenzioni ricevono da questo punto di vista. E alle 9 del mercoledì, i giocatori che ancora non lo hanno salutato sono: Vinicius, Militao, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Bellingham, Brahim Diaz (che ha l'handicap di essere concentrato sulla Coppa d'Africa con il Marocco) e Mastantuono. Nemmeno Endrick, ma il brasiliano, in prestito al Lione, al momento è fuori dal Real Madrid.