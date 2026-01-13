Xabi Alonso saluta il Real dopo l'esonero: "Non è andata come avremmo voluto"

Dopo la comunicazione dell'esonero da parte del Real Madrid - avvenuta ieri nel tardo pomeriggio - Xabi Alonso ha voluto salutare il club dai propri canali social.

"Si conclude questa fase professionale e non è andata come avremmo voluto", esordisce il tecnico spagnolo in un post su Instagram. "Allenare il Real Madrid è stato un onore e una responsabilità", ha proseguito.

Poi ha concluso: "Ringrazio il club, i giocatori e soprattutto i tifosi e il mondo madridista per la fiducia ed il sostegno. Me ne vado con rispetto, gratitudine e orgoglio di aver fatto il mio meglio".

L'ex tecnico del Bayer Leverkusen è stato esonerato dopo il ko rimediato in Supercoppa spagnola contro il Barcellona (che ha vinto 3-2 in finale). Lascia il Real Madrid al secondo posto in Liga, a 4 punti di distanza dai catalani. In Champions League i blancos sono al momento settimi in classifica, con 12 punti raccolti in 6 gare.