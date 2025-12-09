Xabi Alonso turbato dalle voci sull'esonero? La risposta: "Siamo tutti sulla stessa barca"

Xabi Alonso si gioca gran parte del suo futuro sulla panchina del Real Madrid nella sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma domani alle 21 al Santiago Bernabéu. Dopo la pesante sconfitta contro il Celta Vigo, il club madrileno è scosso, con la squadra a quattro punti dal Barcellona dopo 16 giornate e alcune voci su presunti malumori nello spogliatoio. Il nome di Alonso è già circolato come a rischio, con alternative come Alvaro Arbeloa sul taccuino della dirigenza.

Intervistato alla vigilia del match, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen ha mantenuto un tono positivo, sottolineando la preparazione mentale della squadra. "Siamo pronti ad affrontare quello che ci aspetta. Tutti credono che possiamo vincere domani. Dobbiamo giocare con ritmo e intensità, nel calcio tutto può cambiare molto velocemente", ha dichiarato Alonso.

Il tecnico ha poi confermato di avere il supporto del gruppo: "Siamo tutti sulla stessa barca. Come allenatore del Real Madrid, sei preparato a ogni tipo di situazione. Mi concentro sul campo, sul match di domani, è ciò che posso controllare". Anche Aurélien Tchouaméni ha ribadito l’importanza di un impegno collettivo: "Dobbiamo lottare insieme, con l’allenatore e tra di noi. Domani abbiamo un’opportunità per ribaltare la situazione".

Nonostante le continue speculazioni sul suo possibile esonero in caso di sconfitta, Alonso ha chiarito di voler restare al Real Madrid e di sentirsi sostenuto dai giocatori. Mercoledì sera il verdetto sul campo: un successo potrebbe consolidare la sua posizione, mentre una sconfitta metterebbe seriamente a rischio il suo futuro.