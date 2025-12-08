"Yamal 2.0" piace a tutti: più al centro del gioco, fondamentale anche in fase difensiva

Lamine Yamal è ufficialmente tornato. Il 18enne del Barcellona ha incantato contro il Betis, mostrando una nuova dimensione del suo talento. Per la prima volta, il giovane prodigio spagnolo di 18 anni è stato schierato da Hansi Flick come trequartista, alle spalle dell’attaccante centrale: un esperimento non provato in settimana, ma che si è rivelato un successo: Lamine ha guidato il gioco, combinando creatività offensiva e impegno difensivo con maturità sorprendente.

I numeri raccontano da soli la sua partita: quattro occasioni create, quattro dribbling completati e sedici passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo, oltre a sette palloni recuperati, il miglior dato della squadra. Sempre generoso, ha saputo servire i compagni, privilegiare il gioco di squadra e non cercare solo la gloria personale. Oltre all’aspetto offensivo, Lamine ha mostrato grande applicazione difensiva, fondamentale nel sistema di gioco del Barça: giocando al centro, ha permesso alla squadra di equilibrarsi meglio in fase difensiva, senza perdere il suo caratteristico dinamismo e la capacità di creare pericoli dalla fascia destra.

La stampa spagnola ha accolto con entusiasmo questa versione "2.0" del talento del Barça. Marca sottolinea la sua disponibilità a giocare come centrocampista offensivo se richiesto, Mundo Deportivo parla di un’ala in evoluzione verso un ruolo centrale, mentre Sport lo definisce un Lamine più maturo e completo, capace di dettare i ritmi del gioco come Messi ai tempi di Guardiola. Insomma, Yamal dimostra di poter diventare un punto di riferimento per il futuro del Barcellona, un giocatore in grado di combinare tecnica, intelligenza tattica e capacità di incidere in ogni zona del campo. Il match contro il Betis potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il giovane talento catalano.