Vittoria pesantissima del Monza, che travolge 3-0 la Fiorentina nel Monday Night della 12ª giornata di Serie A interrompendo una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. A decidere il match in favore dei brianzoli sono la doppietta di uno scatenato Varela e la prodezza balistica di Robinson, che condannano i viola a un passivo severo e al sorpasso diretto in classifica: i lombardi salgono così a quota 10 punti, lasciando i toscani fermi a 9.

LE PAGELLE DEL MONZA

Thiam 7 – Un rinvio scellerato in avvio rischia di compromettergli la serata, ma un riflesso felino su Oulai gli consente di rimediare subito, blindando poi la porta con interventi sicuri su Jimenez, Joao Mario e Pellegrino.

Kouadio 6,5 – Attento nelle letture preventive sul centro-destra della linea a tre, accompagna l'azione con personalità senza mai concedere la profondità agli esterni viola fino al momento della sostituzione. Dal 73' Ziolkowski 6 – Ingresso ordinato per gestire il triplo vantaggio nel finale senza affanni.

Goglichidze 6,5 – Guida il reparto arretrato con fisicità e tempismo nei duelli aerei, rischiando grosso solo su un rinvio di testa che sfiora il legno prima di blindare l'area con estrema sicurezza.

Carboni 6,5 – Prezioso nella prima costruzione dal basso con il mancino educato e roccioso nelle chiusure su Mastantuono, si affaccia anche in area avversaria dimostrando grande intraprendenza tattica.

Birindelli 6,5 – Spinta costante lungo l'out di destra dove dialoga bene con i trequartisti, sfiorando la rete sul primo palo dopo un inserimento perfetto con i tempi giusti prima di uscire stremato. Dall'84' Lucchesi s.v.

Akinsanmiro 6,5 – Dinamismo inesauribile nella zona nevralgica del campo, dove abbina recuperi preziosi in fase di non possesso a strappi palla al piede che spaccano in due il centrocampo della Fiorentina. Dal 73' Foe Ondoa 6 – Buon impatto fisico nei minuti conclusivi per schermare le ultime iniziative ospiti.

Colombo 6,5 – Geometrie pulite e grande senso della posizione davanti alla difesa, dettando i tempi del palleggio biancorosso e garantendo sempre una linea di passaggio sicura ai compagni sotto pressione.

Mangas 7 – Padronanza totale della corsia mancina con sovrapposizioni continue, rifinisce con lucidità l'azione per Birindelli e lancia in campo aperto Mota confermandosi un autentico motorino inesauribile.

Pessina 7 – Qualità superiore tra le linee dove cuce il gioco con estrema intelligenza tattica, pennella l'assist basso per il raddoppio di Varela e impegna severamente de Gea con una conclusione potente dal limite. Un ritorno molto importante in ottica salvezza per Juric. Dall'84' Touré s.v.

Robinson 7,5 – Primo tempo sonnacchioso, poi ripresa devastante. Incontenibile negli spazi larghi grazie a strappi brucianti che mandano in tilt Jimenez, recupera il pallone da cui nasce il raddoppio e firma il tris con un destro al volo d'esterno di rara bellezza. Dal 66' Mota 5,5 – Qualche spunto interessante in velocità ma sciupa un contropiede nitido perdendo un tempo di gioco prezioso.

Varela 8 – Impatto fantastico sul match e numeri da fenomeno assoluto per questo inizio di campionato: glaciale dal dischetto per sbloccare la gara, inventa un colpo di tacco d'autore per il raddoppio che chiude i conti. Sono 11 reti in 12 gare, a gennaio sarà dura tenerlo...

Allenatore: Paro 7,5 – Sostituisce lo squalificato Juric orchestrando una prestazione collettiva praticamente perfetta, fatta di pressing organizzato, ripartenze letali e cinismo sottoporta che rilanciano il Monza dopo quattro ko di fila.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

De Gea 6 – L'unico a salvarsi nel naufragio viola grazie a parate decisive su Birindelli e Pessina che evitano un passivo ancora più pesante, restando del tutto incolpevole sulle tre prodezze avversarie.

Jimenez 5,5 – Propositivo in fase di spinta con una bella percussione centrale e un cross perfetto per Beto, ma in fase difensiva soffre tremendamente le accelerazioni di Robinson spendendo falli pesanti.

Dragusin 5 – Giornata complicatissima al centro della retroguardia dove perde spesso i riferimenti sulle rotazioni offensive brianzole, rimediando anche un'ammonizione nel finale di una gara sempre in affanno.

Viery 5,5 – Avvio tutto sommato ordinato nei primi duelli fisici con gli attaccanti di casa, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca prima della mezz'ora per un problema muscolare al flessore. Dal 27' Ranieri 5 – Entra a freddo senza riuscire a registrare i movimenti del reparto, facendosi sorprendere sulle ripartenze del Monza.

Joao Mario 5,5 – Attento in avvio con una chiusura tempestiva su Carboni e pericoloso con una conclusione insidiosa dalla distanza, ma nella ripresa cala vistosamente lasciando troppo campo agli avversari.

Ndour 5 – Qualche buona lettura difensiva in mezzo al campo e un inserimento interessante sul secondo palo nel primo tempo, ma finisce per essere travolto dal ritmo indiavolato dei centrocampisti brianzoli.

Oulai 4,5 – Fallisce subito una ghiotta occasione sul regalo di Thiam in apertura e poi rovina definitivamente la partita dei suoi con un intervento scomposto di braccio in area che regala il rigore del vantaggio al Monza.

Mastantuono 6 – L'ultimo ad arrendersi tra i toscani con giocate di qualità, serpentina in area e rifiniture invitanti, pur peccando di imprecisione nella misura di qualche passaggio e poca cattiveria al tiro. Dal 66' Beto 6 – Porta peso specifico in area sfiorando il gol di testa e colpendo un palo clamoroso nel finale.

Gonçalves 5 – Prestazione anonima tra le linee dove non riesce mai a trovare la posizione giusta per accendere la manovra, limitandosi a un pallonetto velleitario prima del cambio all'intervallo. Dal 46' Njie 5,5 – Prova a dare vivacità sulla trequarti ma sbatte costantemente contro il muro difensivo brianzolo.

Gnonto 5 – Totalmente fuori dal vivo del gioco sull'out offensivo, dove non riesce mai a saltare l'uomo nell'uno contro uno e si fa notare soltanto per una conclusione velleitaria ben lontana dai pali di Thiam. Dal 66' Valdepenas 5,5 – Pochi palloni giocabili in un finale ormai compromesso nel risultato.

Pellegrino 5 – Isolato tra le maglie strette dei tre centrali del Monza, fatica a difendere palloni sporchi e calcia debolmente tra le braccia di Thiam l'unica vera occasione nitida della sua serata.

Allenatore: Vanoli 5 – La squadra parte con discreto piglio ma si scioglie alla prima vera difficoltà subendo tre reti in meno di un quarto d'ora a cavallo dei due tempi, senza trovare contromisure tattiche efficaci dalla panchina. Una sconfitta su cui riflettere.