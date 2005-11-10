Frosinone, tegola Birligea: lesione al bicipite femorale destro
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:54Serie A
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23.11.2026 22:54Serie A
Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro per Birligea, che ha già iniziato la riabilitazione.
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Brutte notizie per il Frosinone dopo la sfida di ieri contro il Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Daniel-George Birligea hanno evidenziato una lesione muscolare: l'attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo.
Frosinone, lesione al bicipite femorale per Birligea: avviato l'iter riabilitativo
Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel-George Birligea, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Milan, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del bicipite femorale destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.
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