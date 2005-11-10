Il giornalista Giuseppe Cruciani, intervenuto nel corso del podcast Numeri1, ha criticato duramente le dichiarazioni della moglie di Kevin De Bruyne sulle difficoltà legate alla popolarità del calciatore a Napoli: “Ma a parte che c'è Mertens, pure lui belga, magari sarà un po' diverso di carattere, ma comunque non mi pare che schifi Napoli. Se tu vai a Napoli, devi accettare la popolarità. A parte che non è che succede solo a Napoli, dei selfie. Sicuramente, per usare un eufemismo, a Napoli ti rompono un po' più i co..., diciamo la verità: non puoi uscire di casa e sei circondato da persone che vogliono il selfie, vogliono una foto, ecc.

Però io penso che se tu vai a Napoli, non è che vai a fare il mendicante. Vai a Napoli e sei pagato l'ira di Dio. Oggettivamente, no? Perché giustamente meriti quei soldi di ingaggio, allora devi accettare il fatto che Napoli sia una città che ti circonda di affetto, di amore”.

Le parole della signora

Queste le parole della signora De Bruyne: "È qui che vogliamo vivere, e prima succederà meglio sarà. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli. Non è molto divertente per lui. Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. Questa è l’altra faccia della medaglia, no? A un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché allora vorresti ancora stravolgere la vita dei tuoi figli?".