Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma, il tecnico del Monza Ivan Juric, ha parlato anche della Roma, considerata dall'allenatore dei brianzoli una delle candidate principali allo scudetto:

Qual è l'aspetto che teme maggiormente della Roma? E secondo lei la squadra di Gasperini è una delle candidate allo scudetto?

"Basta guardare i risultati: segnano quattro o cinque gol a partita. Ogni squadra che va all'Olimpico rischia davvero tanto, ma anche in trasferta stanno attraversando un momento straordinario. Hanno gioco e qualità. Gasperini è riuscito a trasmettere alla squadra tutto quello che aveva in mente e probabilmente continuerà a farlo. Adesso si vede che vanno forte: sono una squadra difficilissima da affrontare.

Per quanto riguarda lo scudetto, la considero una delle principali candidate insieme all'Inter. Vedremo se anche la Lazio riuscirà a mantenere questo ritmo, ma la Roma sta andando davvero forte. In questo momento mi sembra quella più difficile da affrontare, con più soluzioni offensive e un gioco che rende complicato capire da dove possa arrivare il pericolo."